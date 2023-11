La prima intervista di Rocco Ritchie fra l' arte e il rapporto con genitori

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nel mondo dell’era conosciuto come Rhed. Ma dietro lo pseudonimo si nascondeva, figlio d’, artista che presto vedremo a Milano in una performance dal vivo. Qui si racconta per lavolta

Mario Balotelli, incidente pauroso: "Patente ritirata", come esce dall'auto

Mario Balotelli ci ha abituato da sempre a luci e ombre. E così anche stavolta:si candida in un'a Tvplay per un posto in nazionale convinto di poter fare il botto ai prossimi europei, poi lo fa - sul serio - sulla sua Audi nera per le strade di Brescia . Alcuni ...

Travis Kelce e la prima intervista su Taylor Swift: dal primo incontro a New York alla voglia di futuro Vanity Fair Italia

La prima intervista di Vincenzo Vergine: "Essere al Milan è un privilegio. Vogliamo essere leader in... Milan News

Vertice del centrodestra, l'intervista alla senatrice Antonella Zedda di FdI

Sassari L'intervista alla senatrice Antonella Zedda di FdI prima di entrare nel vertice del centrodestra convocato dal suo partito. (video Mario Rosas) ...

Vertice del centrodestra, l'intervista al governatore Christian Solinas

Sassari L'intervista al governatore Christian Solinas prima di entrare nel vertice del centrodestra convocato da Fratelli d'Italia. (video Mario Rosas) ...