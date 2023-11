La prima conferenza del Mazzarri-ter | “Il Napoli più forte che ho avuto”

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questoè sicuramente la squadra piùche ho. Ho visto bene e goduto la squadra bella e vincente dello scorso anno, che ha fatto seguendo Spalletti, un capolavoro”. Lo ha detto il tecnico delWalternella suastampadel match contro l’Atalanta, il suo esordio dopo l’esonero di Garcia. “Dopo l’emozione di vedere ildello scorso anno – ha proseguito – so di poter allenare una squadra così e se hai fatto l’allenatore per 23 anni speri di poterli allenare bene, almeno fino a fine anno. Qualcuno mi chiama ‘bollito’? Se è buono lo mangio anche io. Ma sono talmente esperto che non rispondo a questa sciocchezza. So che una squadra non abituata a vincere lo scudetto quasi ...

LIVE – Mazzarri in conferenza : “Osimhen un ragazzo stupendo. La prima cosa che gli interessa è vincere con la squadra”

Sostenibilità, Subito: economia dell'usato genera valore economico di 25 mld

In occasione dellastampa 'Second Hand: scelta sostenibile per dare una seconda vita ai ...sull'ambiente abbattendo le emissioni di CO2 derivanti dall'acquisto di prodotti dimano", ...

Mazzarri, fissata la prima conferenza stampa: giorno e orario Tutto Napoli

Diretta Mazzarri: segui la prima conferenza prima di Atalanta-Napoli Corriere dello Sport

Napoli, Mazzarri: "Non sono bollito"

Prima conferenza stampa per Mazzarri da che è tornato al Napoli, dove l'aspettano giornate importanti e partite difficili, come quella di questo weekend contro l'Atalanta. Per ...

Nella conferenza stampa di oggi il commissario a capo delle indagini ha detto: "Non abbiamo mai visto disordini pubblici come questi"

A Dublino bambini accoltellati vicino a una scuola elementare, ferita anche una maestra. La polizia: "Mai visti scontri così. Alcuni radicalizzati dai social".