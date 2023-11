La playlist di RTL 102 5 in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il 25 novembre, inInternazionale per l’eliminazionele, il Gruppo RTL 102.5 scenderà in campo e darà voce all’impegno per la promozione del rispetto di genere con il progetto #PERCAMBIARE attraverso due iniziative complementari. In primis, il coinvolgimento di tutti gli speaker uomini, i quali reciteranno una frase a nome di tutto il genere maschile per impegnarsi a combattere ogni forma di, fisica o psicologica. A fare dacanto, nello stesso giorno, la voce delle grandimusica italiana e internazionale: a ogni ora,radio del Gruppo RTL 102.5, saranno ...