La lezione norvegese su come evitare e risolvere le crisi di governo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Immaginiamoci per un attimo un paese dove l’ultimadisia avvenuta con le Torri Gemelle ancora in piedi, che da quel momento ha avuto quattro premier (contro i nostri dieci) e sei governi (a fronte dei tredici tricolori), tutto questo senza la possibilità di sciogliere il parlamento e con un sistema simile a quello della nostra Prima Repubblica. Mentre in Italia si discute sull’ipotesi di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio e sciogliere automaticamente le Camere in caso di sfiducia, c’è il caso opposto della Norvegia, dove il parlamento monocamerale, lo Storting, composto da centosessantanove membri eletti con un sistema proporzionale a sbarramento e con diritto di tribuna, non può essere sciolto in nessuna circostanza. Il sistema è il risultato della Costituzione del 1814, in vigore ancora oggi, la quale, pur utilizzando un ...