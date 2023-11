La Juventus dei debiti

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 novembre 2023) Con un «rosso» da 340 milioni di euro laè costretta a un nuovo aumento di capitale. John Elkann, primo azionista della società, sostiene che dopo il sacrificio la squadra potrà «progettare un futuro forte». Ma all’orizzonte ci sono incognite. «Nel pieno dell’emergenza coronavirus laguarda al futuro da una posizione di forza (…). Ed è una Juve che fa scuola anche per la gestione del taglio degli stipendi, essendo stata il primo club in Italia a riuscire nella trattativa con i propri tesserati». Ecco cosa raccontava John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor nell’aprile 2020. Ora, alla vigilia di un aumento di capitale da 200 milioni di euro, il quarto in cinque anni per un totale di 900 ai primi della classe è andata bene, ma non benissimo. La «manovra stipendi» e una certa disinvoltura nelle plusvalenze sono costate ...