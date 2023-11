La Figc scende in campo contro la violenza di genere con lo schema 1-5-2-2

Leggi su agi

(Di venerdì 24 novembre 2023) AGI - "1-5-2-2. Ci sono tattiche che scrivono la storia. Altre che la cambiano". Questo il claim della campagna promossa dalla Federazione Italiana Gioco Calcio in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione dellasulle donne, e che ha visto protagonisti le calciatrici e i calciatori della Nazionale e i due commissari tecnici Luciano Spalletti e Andrea Soncin a sostegno dell'1522, il numero attivato dalla Presidenza del Consiglio dei ministro-Dipartimento per le Pari opportunità, con l'obiettivo di sviluppare un'ampia azione di sistema per il contrasto del fenomeno dellaintra ed extra familiare a danno delle donne. Nelle giornate del 24 e del 25 novembre, l'esterno dell'auditorium di Coverciano sarà inoltre illuminato di rosso. Parallelamente alle iniziative disposte dalle singole Leghe, la Divisione Serie A Femminile ...