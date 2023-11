La famiglia patriarcale non esiste più Cacciari rovina i piani di Gruber e la spiazza

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il tema della culturaè quello dibattuto nel corso della puntata del 24 novembre di Otto e mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli. “Che cosa è oggi la cultura?”, il quesito posto dalla padrona di casa a Massimo, filosofo ed ex sindaco di Venezia. La risposta, dopo giorni di discussioni nate in seguito alla morte di Giulia Cecchettin,la giornalista: “Può piacere o no, ma la civiltà occidentale dall'invasione dorica di 1500 anni prima di Cristo si imposta su un'idea di patria potestas. Questo chiaramente non c'entra col condividerlo o meno, è la realtà. E' una cosa che dura grosso modo, per poi andare in crisi, fino al nostro Rinascimento. E' una rivoluzione vera, culturale e antropologica. Già nei drammi di Shakespeare è chiarissima la crisi del ...