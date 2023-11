La Bbc ha rivelato la lista delle 100 donne più stimolanti e influenti del mondo del 2023 E così accanto alla ex first lady Michelle Obama ci sono anche la modella e influencer più anziana d' Italia e la campionessa disabile di volteggio equestre

E' arrivata la fine di Top Gear, ed è meglio così

Top Gear, la popolare serie televisiva automobilistica, non tornerà nel prossimo futuro , comedalla. Questa decisione è stata presa a seguito di un incidente sul set che ha coinvolto il presentatore del programma, Andrew 'Freddie' Flintoff . Top Gear, è andato in onda per la prima ...

L'identità di Banksy rivelata da un audio della Bbc «Il tuo nome è ... Open

Banksy: lo street artist rivela il suo nome in una vecchia intervista alla BBC La Stampa

Ferrari, ancora una novità impressionante. Il presidente Elkann: “Non potrei..”

È intervenuto ufficialmente John Elkann in un'intervista con la BBC sul momento della Ferrari, che è ancora in corsa per il 2° posto ...

Banksy in un'intervista alla Bbc rivela la sua identità: "Sono Robbie"

"Si chiama Robert Banks". La risposta: "Robbie". A fare la domanda è il giornalista della Bbc Nigel Wrench, a essere intervistato un giovane Banksy. L'emittente britannica ha ritrovato nei suoi ...