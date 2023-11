La barbarie nascosta nel finto amore

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’ennesimo atto barbarico di violenza su una donna si somma alla infinita lista di donne uccise, in quanto donne, per mano di un uomo. Anzi, di un maschio. Perché non si può chiamare “uomo” qualcuno che usa solo la bieca logica del possesso, del branco, della violenza per rapportarsi con una Donna. E non caschiamo, di nuovo, nella trappola dell’rifiutato: perché chi compie un gesto così non sa nemmeno da che parte sta “l’”. Quello che sconvolge, ancora una volta, è lacon cui ci si accanisce sul corpo della donna. Non solo dare la morte, uccidere, annullare, ma fare scempio del corpo, torturare, infliggere dolore. In modo che la morte sia non solo morte, ma soprattutto patimento, punizione per non essere stata quello che il maschio di turno voleva: sua proprietà. In questo caso, come in troppi altri, ciò ...