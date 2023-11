Kiwior | c’è anche la Roma | dilemma per l’Arsenal

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Acquistato per 25 milioni di euro dallo Spezia, il polacco non sta giocando un ruolo molto importante a Londra. Di conseguenza, club come il Milan, il Napoli e lalo hanno avvicinato per cambiare le sue sorti. E sembra che il difensore abbia la posizione libera per il mese di gennaio Durante l’ultima finestra L'articolo