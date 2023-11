Kimberly Bonvissuto è sparita da 4 giorni | l’appello della madre | “Doveva uscire con un ragazzo”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 24 novembre 2023), di 20 anni, è scomparsa da quattroa Busto Arsizio, in provincia di Varese. A darne notizia è stata laragazza, Graziana Tuccio, che a Pomeriggio Cinque ha chiesto aiuto, mostrando le fotofiglia, a chiunque l’abbia vista. “Di solito sta sempre con me a casa, non esce quasi mai. Non ha grandi amici o comitive con cui, da tempo non è fidanzata. Ha solo questa cugina, con cui ogni tanto organizza delle uscite, raramente esce”, ha spiegato la donna alle telecamere di Mediaset. Il giornoscomparsa, lunedì 20 novembre 2023, la ragazza sarebbe uscita di casa poco dopo le quattro di pomeriggio. “Poi l’ho sentita di nuovo un’oretta dopo — ha detto la donna —. Mi ha detto che sarebbe andata a cena ...