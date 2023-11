Kia EV9 | la prova de Il Fatto it – Il lusso elettrico alla coreana è servito – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ci siamo messi al volante della Kia EV9, il grande suv 100%che rappresenta lo stato dell’arte in materia di qualità, comfort e connettività della Casache, nel 2021, ha messo la prima pietra miliare verso l’elettrificazione. Era l’anno della EV6, l’auto che ha inaugurato il pianale dedicato ai veicoli a zero emissioni, E-GMP (Electric Global Modular Platform), che è stato modificato per costruire anche la Kia EV9. Il manifesto dell’azienda prevede entro il 2027 ben 14 nuovi modelli elettrici che porteranno al completamento della gamma per tutti i segmenti di mercato, compresi i veicoli commerciali. In questo modo il range di prezzi andrà da 35.000 a 80.000 dollari a livello globale, ma sono allo studio anche modelli più piccoli, con un prezzo di accesso inferiore. Per portare avanti questo piano è previsto un nuovo approccio ...