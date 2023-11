Juventus | un solo dubbio per Allegri | la probabile formazione – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Anche lasi prepara all’importantissima sfida di campionato contro l’Inter, in programma domenica 26 novembre alle 20:45. Molte scelte diobbligate anche per Massimiliano, considerate le diverse indisponibilità. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre alManuel Locatelli, c’è unballottaggio. LE ULTIME DI– Massimilianoin vista della sfida con l’Inter, dovrà far fronte a una serie di indisponibilità soprattutto nella zona centrale del campo. Oltre alle assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli (rispettivamente fuori per doping e calcio scommesse), il tecnico toscano valuta anche le condizioni di Manuel Locatelli, ancora fuori per la frattura alla costola e per questo non dovrebbe essere a disposizione per la ...