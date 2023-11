Juventus | «John Elkann sta liquidando tutto | compresa la Juventus»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nel consiglio d’amministrazione dellanon tutti la pensano allo stesso modo, sopratsui quadri dirigenziali. Qualche giorno fa l’assemblea degli azioni si è riunita per approvare la nuova analisi di bilancio del club. L’esercizio della stagione 2022/23 si è chiuso con un passivo di 123,3 milioni di euro. Sull’analisi di bilancio hanno voluto rilasciare delle dichiarazioni alcuni degli azionisti presenti. Come ricorda Calciomercato.it, “Cozzolino ha sottolineato come l’aumento di capitale doveva essere più sostanzioso”. Ha anche sottolineato come Agnelli possa per lui essere il miglior presidente per la. Un altro azionista che ha voluto dire la sua è Marco Bava. A TvPlay, Bava ha rivelato una clamorosa indiscrezione: «sta ...