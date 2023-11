Juventus-Inter | la formazione Inzaghi l’ha già fatta! Alcune scelte obbligate

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dopo la sosta per le Nazionali si ritorna a fare sul serio in campionato, subito con lo scontro diretto tra. Una sfida che, purtroppo, sarà caratterizzata da diverse assenze da una parte e dall’altra. Per, laè praticamente già fatta (e obbligata), soprattutto considerate le indisponibilità in difesa.FATTE – Assenze non solo in casa. Anche l’di Simonearriva un po’ incerottata nello scontro diretto tra prima e seconda in classifica. Soprattutto in difesa, con le assenze pesantissime di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Al loro posto ci saranno rispettivamente Stefan de Vrij e Matteo Darmian, con lo spostamento di Francesco Acerbi sul centro-sinistra....