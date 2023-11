(Di venerdì 24 novembre 2023)lo ha confessato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. " Non come civamo tutti, a partire dalla società . Abbiamo avuto tante difficoltà, ci sono stati cambi di ...

Juventus : Samardzic - Thuram e Bernardeschi - la verità in vista di gennaio

Bernardeschi vuole solo la Juventus : 'Per lei ci sarò sempre'

Juventus, Bernardeschi aspetta solo una chiamata per tornare: che flop i nostri in Mls

E più precisamente alla. Un flop clamoroso e fragoroso, quello degli italiani in Mls . ...e l'avventura disastrosa col Toronto . Possibile ritorno in Italia:ci ...

Bernardeschi: "La mia Juve è tornata, lotterà per lo scudetto. E se chiama..." La Gazzetta dello Sport

Bernardeschi si offre alla Juventus: «Per lei ci sarò sempre. E poi ho casa a Torino...» Juventus News 24

Bernardeschi: «Quest’anno rivedo la vecchia Juve. Chiesa meglio in Nazionale A me succedeva lo stesso…»

Bernardeschi: «Quest’anno rivedo la vecchia Juve. Chiesa meglio in Nazionale A me succedeva lo stesso…». Le parole dell’ex juventino Federico Bernardeschi, ex fantasista della Juventus, ha rilasciato ...

FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

La Fiorentina scenderà in campo alle ore 11:00 per il consueto allenamento a porte chiuse al Viola Park in vista della partita di sabato al Meazza contro il Milan.