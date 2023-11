Juve | senti Di Canio | ‘Vlahovic non è intelligente calcisticamente’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 24 novembre 2023) 2023-11-24 09:20:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Paolo Didice la sua in vista dintus-Inter. L’ex attaccante bianconero ha dichiarato in un’intervista a Tuttosport: “Non può essere decisiva, è presto. Però un bell’indirizzo lo può dare, anche perché si affronteranno le due squadre che si giocheranno lo scudetto. Peserebbe di più una vittoria per la. Allegri sta formando nella testa dei propri giocatori un convincimento, gli sta facendo vedere che possono competere per lo scudetto nonostante abbiano qualità e fantasia inferiori rispetto ad altre rivali. Se dovessero vincere, superando l’Inter in classifica, fortificherebbero ulteriormente la convinzione di poter arrivare fino in fondo. La mia paura è che ci sia poco spettacolo. Lalascerà la palla all’Inter e l’Inter, per natura, non ...