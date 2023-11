Junior Eurovision 2023 | l’Italia tifa Ranya Moufidi da Ciserano

(Di venerdì 24 novembre 2023). Dalla provincia bergamasca alla conquista dell’Europa., 13enne di, parteciperà domenica 26 novembre alSong Contest, il concorso canoro dedicato alle giovanissime voci di tutta Europa. La giovane artista, di origini marocchine, gareggerà in duetto con Melissa Agliottone (di Civitanova Marche) con il brano “Un mondo giusto”. Si esibiranno per 14esime – su 16 Paesi in gara – durante la finale che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 domenica 26 novembre a partire dalle 16 dal Palais Nikaïa di Nizza (Francia). Differentemente dalla competizione dei grandi, alSong Contest il pubblico da casa può votare per l’artista della propria nazione. A partire dalle 20 di oggi, venerdì 24 novembre, ...

Domenica In, la diretta di Mara Venier rischia un taglio il 26 novembre

... come sottolinea TvBlog, la puntata potrebbe essere breve rispetto alle altre: la ragione è il possibile spostamento su Rai1 della finale delloSong Contest 2023, per ora prevista ...

Junior Eurovision Song Contest 2023 raiplaysound.it

Cerimonia di apertura del Junior Eurovision Song Contest a Nizza RaiNews

Schoolgirls' bid for Junior Eurovision glory

Maisie, 13, from Essex, is one third of STAND UNIQU3, who will represent the UK at Junior Eurovision.

How to watch Junior Eurovision on the BBC and how to vote

STAND UNIQU3 will represent the UK at Junior Eurovision, broadcast live on the BBC at 3pm on Sunday 26 November ...