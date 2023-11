Judi Dench nuda su Facetime con Ben Wishaw per errore | “Era sconvolto”

(Di venerdì 24 novembre 2023)ha raccontato in radio di quella volta che persi mostròin videochiamata a due colleghi attori, Chris Logan e la co-star dei film di James Bond, Ben Whishaw. L’attrice premio Oscar ne ha parlato alla BBC in un’intervista a Zoe Ball.ha spiegato che quella volta si era spogliata e immersa nella vasca da bagno, quando si è ricordata di dover fare gli auguri a Chris Logan, che in quel momento stava passeggiando con Whishaw a Regent Park. Inavvertitamente però, ha fatto partire una videochiamata e nel momento in cui ha detto “Chris, buon compl..” si è ritrovata i due attori sullo schermo, che giustamente sono rimasti sorpresi. “Beh, li ho chiamati su, non sapevo usarlo. Povero Chris… che compleanno”L’attrice ha raccontato l’episodio in un video che ...

È morta Marzia Ubaldi. Attrice e doppiatrice - ha recitato in Suburra e in L’Allieva e dato la voce a Judi Dench

The Crown - Peter Morgan : "Chi ha criticato la serie come Judi Dench e John Major si sentirà uno stupido"

Quando Dame Judi Dench senza volere si mostrò nuda al telefono a Chris Logan e Ben Whishaw

Dameè una grande attrice del cinema e del teatro britannico, vincitrice nella sua lunga carriera di una serie sterminata di premi, nonché premio Oscar come non protagonista per Shakespeare in ...

Quando Dame Judi Dench senza volere si mostrò nuda al telefono a ... ComingSoon.it

Judi Dench, l'abitudine di piantare un albero per ogni amico che non ... eHabitat

Seal named after Judi Dench returns to the wild with help from famous actress

A grey seal pup named Judi Dench returned to the wild after being helped back to health by the famous actress herself.

Quando Dame Judi Dench senza volere si mostrò nuda al telefono a Chris Logan e Ben Whishaw

La grande attrice inglese Judi Dench ha raccontato a un programma radio della BBC un buffo episodio che le è capitato quando la figlia le chiese di fare gli auguri di compleanno all'attore Chris Logan ...