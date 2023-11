Jovic è avulso dal sistema Milan Due le opzioni | riscatto d'oro contro la Fiorentina o ennesimo flop

(Di venerdì 24 novembre 2023) È emergenza assoluta nel reparto offensivo (e non solo) dele Stefano Pioli è costretto a trovare i rimedi in vista della...

Milan, Pioli stravolge l'attacco anti - Udinese: prove di doppia punta

Sarà Luka, al momento corpodelle manovre avanzate del Diavolo in quest'avvio di stagione, a coadiuvare Olivier Giroud in una gara da più di tre punti come quella con i friulani, con il ...

Milan, Jovic altro flop: l’attaccante avulso dal gioco. Fioccano i 4 Pianeta Milan