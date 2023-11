Jorge Martin | «per mio padre non è casuale quel che è successo alle mie gomme in Qatar»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 novembre 2023)intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del MotoGp di Valencia (questo weekend) e per parlare ancora diche è accaduto inconfortemente penalizzato de ora con 21 punti di svantaggio da Bagnaia a una gara dalla fine (in realtà due visto che c’è anche la sprint). In questi giorni si è parlato solo della gomma che inle ha impedito di lottare per la vittoria, c’è chi parla di complotti, scandalo, sfortuna… Lei come ha vissuto tutto questo?«Ho provato a fare un reset totale. Penso che, mal che vada, quest’anno finirò secondo, e già questa cosa mi rende felice. Ma non vuol dire che non proverò a dare tutto, a fare il possibile per vincere le due gare e il campionato. Se vincerò sarà un grandissimo ...