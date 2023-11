Jennifer Lopez sfoggia l’abito casual per tutte (ma scivola sulle scarpe)

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sembra checi abbia preso gusto are look più bon ton e meno “Jenny from the block”. Fatta eccezione per le performance sul palco, che nulla hanno da invidiare alle artiste di nuova generazione, non è la prima volta che la nostra amata J.Lo si mostra in tutto il suo splendore rinunciando, però, ad abiti attillati edai tacchi vertiginosi. La vera rivoluzione passa dalla comodità (con qualche riserva).chemisier che sta bene aLo chemisier è il nuovo capo principe del guardaroba di. Se dapprima lo hato in versione audace e con l’iconica firma di Schiaparelli, stavolta l’artista ha optato per una versione ...