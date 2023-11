Jay White | deluso dopo Full Gear?

Leggi su aewuniverse

(Di venerdì 24 novembre 2023) A quasi una settimana di distanza da, si continua a parlare del main event che ha visto affrontarsi Jayed MJF, con quest'ultimo che ha mantenuto il titolo in maniera "sporca". Il match hale aspettative dei fans, ed ottenuto il punteggio più basso tra i main event dei pay-per-view AEW, sul sito Cagematch. Come riportato da Wade Keller di Pro Wrestling Torch, l'atleta neozelandese ha un forte malumore verso Tony Khan per come ha gestito il match, ed è convinto che non sia stato elevato in alcun modo, anzi l'incontro ha peggiorato il tutto. Attualmente l'atleta ex NJPW è impegnato nel Continental Classic, e vedremo se sarà in grado di riscattarsi.