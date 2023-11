Italo nelle scuole per sostenere la lotta alla violenza di genere

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 24 novembre 2023) Combattere ladie valorizzare la cultura del rispetto e dell’inclusione. Un impegno da portare avanti sempre, ogni giorno, non solo il 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellasulle donne, per questo,lancia un nuovo progetto con le. Il gruppo ferroviario, dopo aver intrapreso un percorso per aiutare le sue donne e la comunità che ruota intorno a loro (famiglie e amici), ha deciso di fare un passo in più, andando negli istituti scolastici insieme ad un team di esperti. Il progetto diProsegue l’impegno dell’azienda: dopo gli incontri con il personale e le famiglie orasi rivolge ai giovaniL’obiettivo è quello di trasferire a ragazzi ...