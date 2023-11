Italia-Svizzera | finale terzo posto Europei curling | programma | orario d’inizio | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’affronterà lanellaper ilagli2023 dimaschile. L’appuntamento è per venerdì 24 novembre (ore 20.00) sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna), dove gli azzurri cercheranno di conquistare la terza medaglia di bronzo consecutiva in campo continentale. La nostra Nazionale si era presentata da imbattuta alla semidi questa mattina, dove però la Svezia del fuoriclasse Niklas Edin si è imposta e ha impedito agli azzurri di accedere all’atto conclusivo per la prima volta nella storia. Joel Retornaz e compagni proveranno ad avere la meglio sulla formazione elvetica, già battuta nella fase a gironi, per salire sulgradino del podio e confermarsi ai piani nobile di questa ...