Istat | 106 femminicidi nel 2022 

(Di venerdì 24 novembre 2023) AGI - In Italia nel 2022 si sono registrati 106presunti, l'84,1% dei 126 omicidi con una vittima donna. È quanto emerge dall'ultimo report dell'che parla di "dato in linea con quanto rilevato negli ultimi tre anni" sulla base delle informazioni disposnibili su relazione tra vittima e autore, movente e ambito dell'omicidio. Nel dettaglio, sono 61 le donne uccise nell'ambito della coppia, dal partner o ex partner; sono 43 le donne uccise da un altro parente; è soltanto una la donna uccisa da un conoscente con movente passionale ed è una la donna uccisa da sconosciuti, nell'ambito della criminalità organizzata. Tra le restanti 20 vittime donne, due sono state uccise da conoscenti uomini con moventi diversi: la rapina per una e la follia per l'altra. Quindici sono state uccise da sconosciuti (14 uomini e una donna), con diversi motivi, ...