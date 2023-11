Israele-Hamas | tregua al via oggi | primi ostaggi liberi dal pomeriggio

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – Scattanella Striscia di Gaza ladi 4 giorni tra, durante la quale saranno liberati 50israeliani. I13 lasceranno Gaza. E’ quanto prevede l’accordo entrato in vigore alle 7 ora locale, le 6 in Italia. L’annuncio dell’intesa è arrivato ieri, al termine di una giornata di incontri, durante la quale la fumata bianca è apparsa a rischio di fronte alla mancata consegna da parte didella lista delle persone da liberare. In serata la svolta. L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato di aver ricevuto una lista preliminare degliche dovrebbero essere rilasciati. Il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, ha però avvertito: “Sarà ...

Guerra Israele - Hamas , al via la tregua . 15 ostaggi consegnati oggi pomeriggio | La diretta

di Mauro Evangelisti No, mia mamma non verrà rilasciata. Non ho vinto alla lotteria». Guy Metzger è il figlio di Tamar, 78 anni, e Yoram, 80 anni, tenuti in ostaggio dal ...