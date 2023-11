Israele-Hamas | liberati i primi ostaggi Lo scambio con i palestinesi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) I13israeliani rapiti nell'attacco disono nelle mani delle autorità israeliane e sono in viaggio verso il valico di Kerem Shalom attraverso il quale entreranno in. Gli, donne e bambini, hanno lasciato la Striscia di Gaza dove è cominciata la tregua di 4 giorni e sono in viaggio con la Croce Rossa. Sono in buone condizioni, riferisce l'emittente Canale 12, citando un funzionario israeliano. In totale sono state liberate 24 persone: 13 israeliani, 10 thailandesi e un filippino. La Croce Rossa ha confermato che 24che erano nelle mani disono stati. In un post su X, ha scritto: "Siamo sollevati di confermare il rilascio sicuro di 24. Abbiamo facilitato questo rilascio ...