Israele-Hamas | è iniziata la tregua

(Di venerdì 24 novembre 2023) Gli aiuti umanitari hanno ricominciato a entrare nella Striscia di Gaza. Accordo per l'ora di liberazione dei primi ostaggi israeliani, mentre non c'è nessun dettaglio relativo al rilascio dei detenuti palestinesi

Adriano Sofri sul 7 ottobre: "Dopo il silenzio, finalmente chiarezza sugli stupri di Hamas"

: la diretta no stop Un medico a Khan Yunis: "Mai operati tanti bambini come a Gaza" Gaza, cessate il fuoco al via. Primi ostaggi liberi "potrebbe violare l'accordo in qualsiasi ...

Erdogan soffia sullo scontro di civiltà. La partita turca, tra Israele e Hamas (di M. Giustino) L'HuffPost

Strappano la bandiera di Israele dalla facciata del municipio: fermati sei minori

Hanno strappato la bandiera di Israele dalla facciata del municipio e poi hanno cercato di darla alle fiamme. Il tessuto, però, non ha preso fuoco e così, contrariati, l’hanno buttata in un ...

Gaza, Israele: distrutto tunnel di Hamas sotto ospedale Shifa

L'esercito israeliano ha fatto esplodere stamattina, prima dell'inizio della tregua, un lungo tunnel scavato sotto all'ospedale Shifa di Gaza. Lo ha riferito la radio militare. Secondo un portavoce de ...