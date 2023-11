Israele | Biden | “Soluzione con 2 Stati ora più importante che mai”

Guerra Israele - Hamas - primo giorno di tregua | Rilasciati 13 ostaggi israeliani per 39 detenuti palestinesi | Biden : "Soluzione due Stati ...

Dal momento in cui Hamas ha rapito queste persone, io e la mia squadra abbiamo lavorato 24 ore su 24 per ottenere il loro rilascio", ha proseguito, ribadendo il suo "impegno" per la liberazione ...

Guerra Israele-Hamas, primo giorno di tregua | Rilasciati 13 ostaggi israeliani per 39 detenuti palestinesi | Biden: "Soluzione due Stati ora più importante che mai" TGCOM

In relazione alla tregua tra Israele e Hamas, 39 prigionieri palestinesi detenuti nello Stato ebraico sono stati rilasciati.

I 13 ostaggi in territorio israeliano verso gli ospedali scortati dall'esercito

AGI - Gli ostaggi rilasciati da Hamas sono con le Forze speciali dell'esercito all'interno del territorio israeliano. Lo ha annunciato l'esercito dello Stato ebraico (Idf) in un comunicato. "Le forze ...