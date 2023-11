Guerra Israele - Hamas - primo giorno di tregua | Rilasciati 13 ostaggi israeliani per 39 detenuti palestinesi | Biden : "Soluzione due Stati ...

Israele, Biden: "Soluzione con 2 Stati ora più importante che mai"

Dal momento in cui Hamas ha rapito queste persone, io e la mia squadra abbiamo lavorato 24 ore su 24 per ottenere il loro rilascio", ha proseguito, ribadendo il suo "impegno" per la liberazione ...

I 13 ostaggi in territorio israeliano verso gli ospedali scortati dall'esercito

AGI - Gli ostaggi rilasciati da Hamas sono con le Forze speciali dell'esercito all'interno del territorio israeliano. Lo ha annunciato l'esercito dello Stato ebraico (Idf) in un comunicato. "Le forze ...

Biden, la liberazione degli ostaggi è solo l'inizio

WASHINGTON, 24 NOV - "La liberazione degli ostaggi a Gaza è solo l'inizio. Ci aspettiamo che altri siano rilasciati domani e dopodomani". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ricordan ...