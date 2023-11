Ischemia cerebrale | sintomi | cause e come intervenire

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’ossigeno rappresenta l’elemento per eccellenza che ci consente di vivere. La respirazione è solo il “primo atto” di un lungo processo: l’ossigeno infatti viene poi trasportato, attraverso la circolazione sanguigna, in tutto il corpo. In questo modo tutti gli organi ed apparati possono svolgere adeguatamente le loro funzioni. Cosa accade se, per qualsiasi motivo, l’ossigeno non raggiunge un organo o un tessuto? In breve tempo, si verificano danni importanti che possono comprometterne la funzionalità o, addirittura, la sopravvivenza. Quando a non riceverlo è il cervello, si può verificare un’, anche notaictus ischemico. Che cos’è l’L’cerebrovascolare è una condizione in cui ...