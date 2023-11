(Di venerdì 24 novembre 2023) Patata bollente. In attesa di sfidarsi sul campo domenica sera a Torino,ntus e Inter continuano a rimbalzarsi la palla"favorita"...

Intermania : Bastoni come Leao - vietato criticare Inzaghi per il turnover se è obbligato a vincere lo scudetto perché ha due 'squadroni'

Intermania : vietato criticare Inzaghi per il turnover se è obbligato a vincere lo scudetto perché ha due 'squadroni'

Intermania : vietato criticare Inzaghi per il turnover se è obbligato a vincere perché ha due 'squadroni'

Intermania, Dimarco da blindare: la vittoria di Inzaghi su Conte con un difetto

E da dove è tornato un anno e mezzo dopo con Simone, che lo ha aiutato a riprendersi l'Inter e a prendersi la Nazionale, diventando uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Dimarco ha un ...

Intermania: Bastoni come Leao, vietato criticare Inzaghi per il ... Calciomercato.com

Intermania, Lukaku e la Juve. Sfida scudetto e sul mercato: la ... Calciomercato.com

Intermania: Inzaghi favorito per lo scudetto, come Allegri contro Conte… Il confronto con la Juve

Patata bollente. In attesa di sfidarsi sul campo domenica sera a Torino, Juventus e Inter continuano a rimbalzarsi la palla come "favorita" per lo "scudetto". Una parola che nessuno ha paura di pronun ...

Dimarco e Lukaku: un'amicizia spezzata

L'estate scorsa, l'amicizia tra Federico Dimarco e Romelu Lukaku, giocatori dell'Inter, ha subito un duro colpo. Lukaku, infatti, ha flirtato con la Juventus mentre l'Inter stava concludendo una diffi ...