L’Inter di Zhang ha le ore contate - è piena di debiti e il presidente è inseguito dalle banche (The Athletic)

ESCLUSIVA IN ? Jacobelli : «Juventus-Inter? 2 protagonisti! Inzaghi da applausi. Zhang…»

Blitz del Real Madrid: 35 milioni nelle casse dell'Inter

L'ex Psv viaggia verso la firma con l'fino al 2027, con possibile opzione per un ulteriore ...calciomercato.itÈ chiaro che a cifre del genere non ci sarebbero possibilità per un accordo con...

Inter: Zhang rinnova il contratto di Marotta fino al 2027, fatturato in crescita

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.

Zazzaroni: "Allegri Lo voleva anche l'Inter prima del ritorno alla Juve"

Sulle pagine del "Corriere dello Sport", Ivan Zazzaroni svela un retroscena legato a mister Allegri e all'Inter nell'antivigilia della sfida tra bianconeri e ...