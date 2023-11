Inter | per Inzaghi abbondanza in un solo reparto con incognita ? TS

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dall’inizio della stagione è stata sempre messa sotto i riflettori la grande alternativa di risorse per Simone. Ma c’è unruolo attualmente in cui il tecnico dell’ha molta scelta secondo Tuttosport. PRIME LINEE – Da quando Pavard e Bastoni sono fermi ai box, il tecnico piacentino Simonepuò contare su risorse limitate nelarretrato. Dunque, ad esempio, con la Juventus le scelte saranno pressoché forzate avendo a disposizione soltanto De Vrij, Darmian, Acerbi e Bisseck, pronto a dare fiato ai compagni titolari. Davanti le gerarchie sono ben delineate. Secondo Tuttosport sembra abbastanza evidente che Lautaro Martinez e Marcus Thuram non abbiano riserve all’altezza delle loro prestazioni attuali. Discorso diverso per il centrocampo, dove attualmente i titolari sono ...

Bologna Città 30 : interventi per la messa in sicurezza di molti punti critici della viabilità

Il tecnico lo scarica: riecco l'olandese per la Juve

Chissà che non sia arrivato il momentovedere finalmente in Italia il calciatore, che in stagione ha giocato solamente 21 minuti. In passato Van de Beek è stato accostato anche all': al ...

Juve-Inter, occasione rara per Inzaghi. “Già durante la sosta ad Appiano è girata una parola” fcinter1908

Asllani: "Con la Juventus gara scudetto, pronto per essere titolare nell'Inter" - Sportmediaset Sport Mediaset

Gazzetta - Lindstrom salta sicuramente Atalanta, Real e Inter: svelati tempi di recupero

In attesa di avere un quadro più chiaro sulle condizioni di Osimhen, per Walter Mazzarri si riducono le opzioni in avanti ...

Compagnoni: «Una sconfitta della Juventus contro l’Inter sarebbe gravissima»

Compagnoni: «Una sconfitta della Juventus contro l’Inter sarebbe gravissima». Le dichiarazioni del giornalista verso il derby d’Italia Dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni dice la sua sull’im ...