The Last Dance : salta Messi vs Ronaldo? Il comunicato dell’Inter Miami

The Last Dance: salta Messi vs Ronaldo Il comunicato dell'Inter Miami

Potrebbe esserci un clamoroso dietrofront: The Last Dance tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potrebbe non giocarsi. L'amichevole - evento trae Al Nassr , annunciata nella giornata di martedì e in programma nel febbraio del 2024 a Riyhad, potrebbe rimanere soltanto un'idea. A smentire, infatti, è lo stesso club americano. Ecco ...

The Last Dance: salta Messi vs Ronaldo Il comunicato dell’Inter Miami ItaSportPress

L'Inter Miami smentisce la trasferta in Arabia Saudita per sfidare CR7 Diretta

Inter Miami, Beckham: “Messi Ecco quale sarà il suo futuro”

Intervistato dal The Times, David Beckham ha parlato della trattativa che ha portato Lionel Messi all' Inter Miami: "Abbiamo sempre saputo che ci sarebbe stata concorrenza. Il momento in cui mi sono p ...

La guardia del corpo di Messi si materializza all’improvviso dal nulla: “Ma come ha fatto”

Il bodyguard di Leo Messi è protagonista di un video che fa impazzire i tifosi del campione argentino: le sue abilità sono clamorose, al punto da ...