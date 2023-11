Inter | Marotta rinnova e non è l’unico | le novità | Inter Chat LIVE

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. Dopo la chiusura del calciomercato, la redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Nella puntata di oggi parleremo delladi giornata: il rinnovo di contratto di Giuseppe, Piero Ausilio e Dario Baccin. Spazio, ovviamente, anche a Juventus-. A ...

Inter - deciso il futuro di Marotta : l’annuncio in video conferenza

Inter : Zhang rinnova i contratti di Marotta - Ausilio e Baccin fino al 2027. Fatturato in crescita

Non solo Marotta : per l’Inter definiti altri due rinnovi di spicco

Calcio : Inter. Marotta rinnova - in nerazzurro fino al 2027

Calcio : Inter. Marotta rinnova - in nerazzurro fino al 2027

Inter, il rinnovo di Marotta ha un duplice significato: il segnale lanciato da Zhang

Non solo: l'e Zhang blindano anche AusilioUno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane recita il palmares attuale di, con le due finali europee in Champions e in ...

Gds – Inter, Zhang rinnova il contratto di Marotta fino al 2027. Fatturato in crescita: i dettagli fcinter1908

Romagnoli , Kvara, novità Sanches e due rinnovi Inter: le news di oggi | OneFootball

Giornata di vigilia per la Serie A, un regolare venerdì pomeriggio scosso dalla conferma della convocazione per Francesco Camarda e le prime parole di Walter Mazzarri come allenatore del Napoli.

Calcio: Inter. Marotta rinnova, in nerazzurro fino al 2027

A poche ore dal derby d'Italia il rinnovo dell'ad nerazzurro MILANO (ITALPRESS) - A poche ore dal derby d'Italia in programma domenica sera a ...