Inter | la strategia dei rinnovi ha un obiettivo chiaro e duplice

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’si appresta a definire idi contratto di diversi giocatori, a partire da quello del capitano Lautaro Martinez. Unadall’nella visione societaria. FUTURO ALLUNGATO – L’sta imbastendo in queste settimane i lavori per idi diversi giocatori in rosa (oltre che dei suoi dirigenti). Anzi, potremmo quasi dire dell’ossatura nerazzurra della rosa. A partire dal “piùista” di tutti, il prodotto delle giovanili Federico Dimarco. Che già entro fine anno dovrebbe allungare il suo contratto fino al 2028. Seguiranno poi idel capitano Lautaro Martinez e del suo vice Nicolò Barella. Tre simboli dell’attuale, che protrarranno l’esperienza in nerazzurro fino al ...