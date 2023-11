Inter | i fratelli Esposito contro in Samp-Spezia | ‘Papà e mamma…’ | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 24 novembre 2023) 2023-11-24 00:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com:doria-è l’anticipo del venerdì sera in Serie B. L’attaccante blucerchiato Sebastiano sfida i suoiPio e Salvatore: “La mamma soffre – ha dichiarato in un’vista alla Gazzetta dello Sport -, come l’11 giugno scorso, quando andammo in campo tutti e tre, ma in gare diverse. Lei forse preferirebbe non guardare la partita. E’ la prima volta e sarà molto difficile, perché non sai come andrà a finire. Credo che la mamma tiferà per il pareggio, papà sarà contento se vincerà il più bravo”. “Ci sentiamo tutti i giorni, nulla cambia, è una questione di sangue e riusciamo anche a frequentarci spesso, visto che siamo finalmente vicini. In campo, però, non dico che si dimenticherà di essere ...