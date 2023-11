Inter | dopo Marotta pronti altri due rinnovi in dirigenza I dettagli

(Di venerdì 24 novembre 2023), arrivanodueinper il club nerazzurro. Tutti iin meritol’ufficialità del rinnovo di Giuseppecon l’, sonoad arrivare anchedue prolungamenti contrattuali per quanto riguarda ladel club nerazzurro. Stando infatti a quanto riferito dal collega Fabrizio Biasin sul suo profilo ufficiale X, sonoanche quelli di Ausilio e Baccin, entrambiad essere blindati fino all’estate del 2027.

Giulia Cecchettin - gli indizi sulla premeditazione per Filippo Turetta | Nessun intervento dopo la chiamata del vicino al 112 - i carabinieri : ...

Sanchez seconda buona notizia per Inzaghi dopo Cuadrado! L’Inter lo aspetta – Sky

Antonio Conte: "Tornare alla Juve I matrimoni si fanno in due, ma c'è chi si sposa di nuovo..."

...chiusura nei confronti del tecnico salentinol'addio nel 2014, le strade di Conte e della Juventus non si sono più unite anche se si sono incrociate quando, nel biennio sulla panchina dell'...

Juventus-Inter, la storia infinita: il gol-Scudetto di Mazzola, l ... Inter - News Ufficiali

Juve-Inter, i migliori marcatori in attività: la classifica Sky Sport

Bonini: «Allegri deve sfruttare l’assenza di coppe. Chi preferisco tra lui e Inzaghi Guardiola»

Bonini: «Allegri deve sfruttare l’assenza di coppe. Chi preferisco tra lui e Inzaghi Guardiola». Le dichiarazioni Bonini ai microfoni di TMW Radio ha parlato di Allegri e Inzaghi in vista di Juve Int ...

Inter, partenza da urlo: terzo miglior avvio di sempre, in trasferta è record

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l'Inter torna in campo per il match contro la Juventus. Domenica 26 novembre alle ore 20:45 a Torino i nerazzurri sfideranno i bianconeri nella partita ...