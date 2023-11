Inter | deciso il futuro di Marotta | l’annuncio in video conferenza

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’hadi blindare Giuseppe, uno dei protagonisti principali della rinascita del club nerazzurro. In attesa del big match della 13ª giornata del campionato di Serie A, l’hadi piazzare un colpo importante anche per le prossime stagioni. Il dirigente ex Juventus ha rinnovato il contratto fino al 2027.è arrivato direttamente dal presidente Steven Zhang, collegato indalla Cina, nel corso del consiglio di amministrazione. Arrivato in nerazzurro nel 2018,resterà all’per circa 10 anni. Proprio il dirigente ha annunciato che quello nerazzurro sarà il suo ultimo club della carriera.