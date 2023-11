Inter | Cuadrado si allena in gruppo | a disposizione contro la Juventus

(Di venerdì 24 novembre 2023) Juanè tornato adrsi con il resto della squadra nerazzurra. Ottima notizia per l’in vista del derby d’Italiala. Il giocatore infatti, torna così ufficialmente disponibile per la partita, nonostante sia improbabile che possa essere in condizione perfetta e titolare. SportFace.

Cuadrado alla prima da ex in Juventus-Inter? Un’attesa – SM

Come finirà Juve - Inter Ecco cosa ha detto la simulazione al computer del big match di Torino

Per l'priva di Bastoni, Pavard e, via libera a Sommer in porta, Darmian, De Vrij, Acerbi in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco in mediana, Lautaro e Thuram in ...

VIDEO / Inter, le immagini dell’allenamento: riecco Lautaro e gli altri, c’è Cuadrado! fcinter1908

Sabato a Tmw Radio: “La Juventus chiude bene gli spazi e giocare allo Stadium per l’Inter non sarà facile”

Antonio Sabato ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Piazza Affari: "Gara decisa dai reparti mediani Il centrocampo dell’Inter è uno dei più forti a ...

Inter, bilancio trimestrale in positivo: ricavi di oltre 160 milioni

Le casse dell’Inter sorridono per il bilancio trimestrale da luglio a settembre: aumentato il numero di ricavi del club Stando a quanto riportato ...