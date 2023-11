Inter | Correa fatica a Marsiglia Balerdi | 'Gli serve tempo'

(Di venerdì 24 novembre 2023) Leonardo, difensore dele compagno di squadra dell'attaccante in prestito dall'Joaquin, ha parlato in...

Correa è un disastro anche al Marsiglia! Per l’Inter grosso guaio – CdS

Inter - resoconto dei prestiti : solo 8 gol in 6! Problema Correa

Marsiglia - le condizioni per il riscatto di Correa dall'Inter

Marsiglia - la crisi senza fine un problema anche per l'Inter : più lontano il riscatto di Correa

Inter, delusione totale: il club si è già stancato

delude a Marsiglia e Gattuso chiede rinforziUna richiesta in primis dovuta al fatto che l'Om perderà diversi giocatori a gennaio per la Coppa d'Africa, ma anche per il cattivo ...

Inter, torna Correa Cosa sta succedendo|Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

ESCLUSIVA - Flop Correa, Chazy (SoFoot): "Riscatto Difficile. In ... L'Interista

Juventus-Inter: quante rivalità…

Quella tra Juventus e Inter non è mai stata una partita come le altre: la storia di una delle rivalità più accese del nostro campionato ...

Inter, delusione totale: il club si è già stancato

Inter, è delusione totale dopo i primi mesi: il club si è già stufato e le chance di una permanenza sembrano ridotte al minimo ...