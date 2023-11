Intenso anche per il Samsung Galaxy S22 il Black Friday 2023 di Amazon

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) In queste ore suè presente un prezzo piuttosto vantaggioso per quanto riguarda ilS22 5G, modello dello scorso anno che presenta ancora un comparto tecnico di alto livello, non ha nulla da invidiare alla concorrenza. Approfondendo ciò che propone il famoso sito di e-commerce bisogna precisare innanzitutto come si stia parlando del modello Phantomda 128GB di memoria interna. Attualmente c’è disponibilità immediata per questo smartphone Android che viene proposto al prezzo di 519 euro. Situazione interessanteper ilS22, dopo il lancio deldiNon solo novità inerenti gli aggiornamenti software, dunque, come osservato in ...