Intelligenza artificiale | nuova profezia di Bill Gates | “Lavoreremo solo 3 giorni a settimana”

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – Lavoraretree avere il doppio del tempo libero. E' questo, secondo, il futuro che ci aspetta grazie all'. A quanto riporta il New York Post, il fondatore di Microsoft intervistato durante il podcast 'What Now?' di Trevor Noah sui rischi dell'Ai, si è mostrato ottimista.