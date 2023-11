Inghilterra-Italia | l’unione fa la coppa | la sfortunata epopea del torneo anglo-italiano inventato da Luigi Peronace nel 1969

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 24 novembre 2023)fa laI venerati maestri contro i volenterosi allievi: la rivalità traha radici robuste e profonde. Un rito laico che si rinnova dal 13 maggio 1933, quando le due Nazionali maggiori si sfidarono in amichevole allo stadio “Nazionale”: finì in parità (1-1) con le reti di Giovanni Ferrari – uno dei pretoriani di Vittorio Pozzo, con cui condivise il doppio trionfo mondiale del 1934 e del 1938 – e della mezzala dell’Arsenal Cliff Bastin. Di lì in avanti, inglesi eni si sfidarono altre 31 volte, molte di queste passate alla storia: se la «battaglia di Highbury» (14 novembre 1934) si trasformò in un vessillo per il regime fascista nonostante il 3-2 incassato dagli azzurri, le due vittorie in cinque mesi della ...