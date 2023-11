Infortunio Lindstrom | brutte notizie per il Napoli | i tempi di recupero e quante gare salta

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 novembre 2023) Arrivanoper ildi Mazzarri. Il tecnico sarà infatti costretto a fare a meno del calciatore per le sfide di cartello. Il nuovo cammino di Walter Mazzarri in tenutasi prepara a ripartire là dove si era lasciato. Dopo circa 10 anni infatti, il tecnico toscano è pronto a riprendere le redini del club azzurro per districare la squadra da una situazione complicata nonché da un calendario alquanto proibitivo. Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus il quartetto di sfide atteso dai partenopei tra fine novembre ed inizio dicembre e che tutti i tifosi napoletani hanno ben imparato a conoscere. In attesa del calcio d’inizio previsto quindi al Gewiss Stadium di Bergamo, ecco arrivare una pessima notizia tra le mura di Castel Volturno. L’di Linsdstrom sembra infatti più ...