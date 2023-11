Incidente Sainz: Ferrari verso un altro cambio telaio con penalità in vista

GP Abu Dhabi, FP2: cronaca e tempi Ipotesi cambio telaio e Pu L'è avvenuto quandoè andato ad impostare curva 3: lì la Ferrari è rimasta vittima di un dosso e dell'aria sporca di una ...

Disastro Sainz, distrugge ancora la Ferrari: il nuovo incidente ad Abu Dhabi Corriere dello Sport

Incidente Sainz: Ferrari verso un altro cambio telaio con penalità in vista Autosprint.it

Sainz dopo le libere del GP Abu Dhabi: "Errore pesante, ma pronti a lottare"

"Non è stato il venerdì che volevamo" "Ovviamente non è stato il venerdì che volevamo per dare il via al weekend. Abbiamo provato un po’ di soluzioni di set up nelle prove libere 1 e non vedevo l’ora ...

F1 Abu Dhabi, Leclerc: "Contro Mercedes sarà dura". Sainz: "Non il venerdì che volevo"

Lavoro ridotto in pista per le Ferrari, col monegasco che sorride e lo spagnolo che ha un po' di amaro in bocca ...