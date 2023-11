Incidente per Mario Balotelli - come sta? Fuori strada - auto distrutta

Altra disavventura per Balotelli - incidente in macchina a Brescia - auto distrutta e alcoltest rifiutato

Balotelli, incidente con l'auto a Brescia: lui illeso, ma l'alcol test...

Commentaprimo Come riporta l' Ansa , Mario Balotelli , 33enne attaccante dell'Adana Demirspor,ragioni ancora da accertare è uscito di strada e ha distrutto la sua auto in serata . È accaduto in serata in via Orzinuovi. Balotelli è uscito illeso barcollando dall'abitacolo della vettura. ...

Incidente stradale per Balotelli: auto distrutta, lui illeso - Sportmediaset Sport Mediaset

Incidente per Mario Balotelli: auto distrutta, lui illeso ilGiornale.it

Incidente per Mario Balotelli: auto distrutta, lui illeso

Incidente d'auto per Mario Balotelli a Brescia, che solo per un fortunato caso del destino non si è trasformato in una tragedia. Il calciatore dell'Adana Demirposr si trovava momentamente nella sua ...

Brutto incidente per Mario Balotelli: finisce fuori strada e distrugge l’auto

Grande paura per Mario Balotelli. L'attaccante è uscito di strada a Brescia e ha distrutto la sua auto. È accaduto in serata in via Orzinuovi.