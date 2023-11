In Lombardia festeggia la lobby delle cave

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 novembre 2023) La stretta dell’industriasullanon si allenta. Ieri la Commissione Ambiente del Consiglio Regionale dellaha dato il suo ok al nuovo Pianodella Provincia di Brescia, adottato dal giugno 2022. Soddisfatti Fdi, Lega, Forza Italia eIdeale, contrari invece Movimento 5 Stelle, Patto Civico, Alleanza Verdi Sinistra e Partito democratico, anche se quest’ultimo si trovava in maggioranza in Provincia al momento della redazione del Piano. Si sono astenutiMigliore e Azione – Italia Viva. Il nuovo Piano – arrivato con un notevole ritardo rispetto al precedente, scaduto nel 2015 – prevede l’escavazione di 43 milioni di metri cubi di sabbia e ghiaia, a cui si sommano 9,1 milioni di metri cubi derivanti dal recupero di ...